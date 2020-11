POL-LWL: Polizei stoppt überladenen Kleintransporter

Stolpe (ots) - Die Polizei hat am Montagabend auf der BAB 24 bei Stolpe einen völlig überladenen Kleintransporter gestoppt und dessen Weiterfahrt unterbunden. Das Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3, 5 Tonnen wog letztlich ca. zwei Tonnen mehr als zulässig. Bei dem mit Stückgut beladenen Kleintransporter wurde somit eine Überladung von ca. 56 Prozent festgestellt. Die Polizei hatte das Fahrzeug auf einer sogenannten Radlastwaage gewogen. Gegen den 23-jährigen polnischen Fahrer wurde ein Bußgeld erhoben, das in Form einer Sicherheitsleistung in Höhe von 235 Euro vor Ort entrichtet wurde. Auch auf seine Spedition kommen Sanktionen in Form eines Bußgeldes zu. Zudem haben die kontrollierenden Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.



