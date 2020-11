POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich des Montagspaziergangs am 16.11.2020 in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Das Polizeihauptrevier Neubrandenburg führte am Abend des 16.11.2020 aufgrund einer angemeldeten Veranstaltung einen Polizeieinsatz mit 40 eigenen und unterstellten Kräften der Landesbereitschaftspolizei durch.



Unter dem Motto "Freiheit, Frieden, Menschlichkeit - Beendigung des Maskenzwangs - Abkehr von der Angst- und Panikpolitik" kamen ab 19:00 Uhr ca. 240 Teilnehmer zu dem sogenannten Abendspaziergang durch zahlreiche Straßen der Ihlenfelder Vorstadt zusammen. Während des ca. 2-stündigen Protestmarsches hielten die Teilnehmer zwei Zwischenkundgebungen in Form von Gesängen in der Ihlenfelder Vorstadt ab.



Die Versammlung verlief störungsfrei und endete gegen 21:30 Uhr auf dem Marktplatz in Neubrandenburg.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell