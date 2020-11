POL-HRO: Massive Schäden an Straßenbahnhaltestelle

Rostock (ots) - Insgesamt vier Tatverdächtige wurden am Abend des 13. November in der Südstadt durch die Rostocker Polizei gestellt. Sie sollen an einer Straßenbahnhaltestelle randaliert haben und für einen Gesamtschaden von rund 6.000 Euro verantwortlich sein.



Gegen 22 Uhr teilten mehrere Zeugen mit, dass eine Gruppe von Jugendlichen an der Straßenbahnhaltestelle Lomonossowstraße randaliere und einen Fahrkartenautomaten beschädige. Demnach hätten mehrere männliche Personen mehrfach gegen einen Fahrkartenautomaten getreten und geschlagen. Auch eine Flasche sowie ein Holzstück sei mehrfach gegen das Display geworfen worden. Im Anschluss sollen sie Steine aus dem Gleisbett genommen und gegen den Automaten geworfen haben. Durch die massiven Gewalteinwirkungen auf den Automaten war dieser im Anschluss nicht mehr funktionsfähig. Nach weiteren Hinweisen sollen sie gegen die Scheiben der Straßenbahnhaltestelle getreten haben.



Dank der Zeugenhinweise konnte die Gruppe, zwei 16-jährige und zwei 17-jährige Deutsche, vor Ort durch die Einsatzkräfte ausfindig gemacht werden. Eine Atemalkoholkontrolle bei den vier Tatverdächtigen ergab eine Alkoholisierung zwischen 1,11 und 1,89 Promille. Zusätzlich wurde bekannt, dass der 17-jährige deutsche Tatverdächtige zwei geparkte Pkw in der Ernst-Haeckel-Straße beschädigt habe.



Die Polizeibeamtinnen und -beamten nahmen eine Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung auf.



