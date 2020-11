POL-LWL: Zwei Verletzte bei Baumunfall nahe Kreien

Lübz (ots) - Bei einem Autounfall auf der Landesstraße 17 bei Kreien sind am frühen Sonntagabend zwei Personen verletzt worden, einer davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge kam ein 23-jähriger Fahrer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend frontal gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde der deutsche Unfallverursacher leicht verletzt. Sein 43-jähriger deutscher Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



