POL-GÜ: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Speicherstraße, 18273 Güstrow (ots) - Am Morgen des 14.11.2020 wurde dem Polizeihauptrevier Güstrow gegen 05:57 Uhr ein Verkehrsunfall in der Speicherstraße in 18273 Güstrow gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten musste vor Ort festgestellt werden, dass die Unfallursache ein aus der Fahrbahn herausgehobener Gullideckel war, sodass eine 44-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit einem Pkw Toyota Yaris in diese Öffnung fuhr. Es entstand Sachschaden am Pkw, sodass dieser im Nachgang abgeschleppt werden musste. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Im Zuge der anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnten erste Erkenntnisse zur Feststellungen des oder der Verantwortlichen gewonnen werden.



