POL-GÜ: Feststellung von einem betrunkenen Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis

Güstrow (ots) - Am Abend des 14.11.2020 bestreifte ein Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres gegen 22:05 Uhr die Lindenstraße in 18273 Güstrow. Hierbei fiel den Beamten ein auffälliger Pkw Citroen Picasso auf, welcher mehrfach die Mittellinie überfuhr und auch beim Abbiegen die Gegenfahrbahn schnitt. Der Pkw konnte gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 57-jährige deutsche Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin gab er nach einem durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 1,82 Promille ab. Eine Blutprobenentnahme folgte im Anschluss. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.



