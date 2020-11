POL-HRO: Zwei Verletzte bei einem Verkehrsunfall auf der B 105

Rostock (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen, gegen 06:00 Uhr, sind auf der B 105, in Höhe der Abfahrt Klein Kussewitz, zwei Personen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen bog die 55-jährige Fahrzeugführerin eines Toyota aus Richtung Klein Kussewitz verkehrswidrig nach links auf die B 105 in Richtung Rostock ab und übersah dabei den von links kommenden 55-jährigen Fahrzeugführer eines Skoda, welcher in Richtung Mönchhagen fuhr.



Die Fahrzeugführerin des Toyota wurde in ihrem PKW eingeklemmt und musste schwerverletzt durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrzeugführer des Skoda wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik Rostock gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.



Während der Unfallaufnahme war die B 105 in diesem Abschnitt komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Ein Unfallsachverständiger der DEKRA kam zum Einsatz.



Die B 105 war gegen 08:45 Uhr wieder ohne Einschränkungen zu befahren.



