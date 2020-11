POL-NB: Glückliches Ende bei der Suche nach einer vermissten Person in Zingst

Barth (ots) - Am 14.11.2020 meldete sich eine Mitarbeiterin eines Altenpflegeheims aus Zingst gegen 19 Uhr telefonisch im Polizeirevier Barth und teilte mit, dass in der Wohnanlage ein Bewohner vermisst wird. Der 82-jährige Deutsche benötigte dringend medizinische Hilfe und es war zu befürchten, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Eine sofortige Absuche der unmittelbaren Umgebung verlief zunächst ohne Erfolg, sodass weitere Kräfte zur Unterstützung angefordert wurden. Neben einem Hubschrauber des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV waren ein Fährtenhund des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV sowie Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund im Einsatz. Gegen 21:50 Uhr konnte durch die Besatzung des Hubschraubers eine auf dem Boden liegende Person in der Nähe eines angrenzenden Campingplatzes festgestellt werden. Den hinzugezogenen Einsatzkräften war es so möglich, den Vermissten schnell ausfindig zu machen und an Rettungskräfte zu übergeben. Nach einer Überprüfung des gesundheitlichen Zustandes des 82-Jährigen konnte dieser im Anschluss wieder zum Wohnheim gebracht werden, wo seine Ehefrau bereits auf ihn wartete.



Im Auftrag





Matthias Peter

Polizeiführer vom Dienst



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1 - Einsatzleitstelle

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell