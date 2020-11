POL-HRO: Ältere Dame durch Polizei aus hilfloser Lage befreit

Wismar (ots) -



Am 15.11.2020 ging gegen 00:13 Uhr im Polizeihauptrevier Wismar der

erste von insgesamt drei Anrufen einer zunächst unbekannten Frau ein,

welche mit offensichtlich bereits geschwächter Stimme lediglich ihren

Nachnamen nennen und äußern konnte, dass sie Hilfe benötige.

Mit den spärlichen Informationen machten sich die Beamtinnen und

Beamten mit Hilfe der polizeilichen Auskunftssysteme auf die Suche

nach einer passenden Anschrift. Nachdem die Ergebnisse gefiltert

wurden, blieben sechs durch Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers

Wismar und der Bereitschaftspolizei zu prüfende Adressen. An einer

konnte eine 84 Jahre alte Dame angetroffen werden, welche sich nach

eigenen Angaben bereits seit zwei Tagen aufgrund eines medizinischen

Notfalls in hilfloser Lage befand.



Die Frau wurde durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamte

erstversorgt und anschließend an einen Rettungswagen übergeben.



Corina Pohl

Einsatzleitstelle PP Rostock Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell