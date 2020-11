POL-HRO: Sachbeschädigungen und Diebstähle im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen in Rostock

Rostock (ots) - In der Nacht von Freitag, den 13.11.2020, auf Samstag, den 14.11.2020, kam es in der Rostocker Innenstadt zu diversen Straftaten an Kraftfahrzeugen. So wurden in der KTV nach derzeitigem Erkenntnisstand 31 Fahrzeuge mehrheitlich durch Abtreten des Außenspiegels demoliert. Für einige Fahrzeuge nahmen sich der oder die unbekannten Täter sogar die Zeit, weitere Bauteile zu beschädigen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten anhand der angegriffenen Fahrzeuge den mutmaßlichen Weg der Täter nachvollziehen. Die Sachbeschädigungen zogen sich vom Ulmenmarkt über die Margaretenstraße, den Barnstorfer Weg, die Ottostraße bis in die Niklotstraße. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 10.000 Euro.



Darüber hinaus kam es im Rostocker Stadtgebiet zu versuchten Diebstahlshandlungen an einem VW T4 (Werftstraße) sowie einem VW Tiguan (Bahnhofstraße). Da dies nicht gelang, bauten auch die in diesem Sachverhalt unbekannt gebliebenen Täter Bauteile wie das Navigationsgerät, die Standheizung sowie Türgriffe etc. ab bzw. aus. Im Reifergraben kam es zu einer Totalentwendung eines Seat Alhambras. Für diese Fälle ist von einem Gesamtschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro auszugehen.



Die Polizei hat in allen Fällen entsprechende Ermittlungen aufgenommen.



