POL-ANK: Unbekannte stehlen Baumaterialien von einer Baustelle

Usedom (ots) - In der Zeit vom 11. November (16.00 Uhr) bis zum heutigen 13. November 2020 um 08.00 Uhr haben sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt auf eine Baustelle in Paske verschafft und entwendeten 20 Resolplatten sowie auch zehn Dachlatten. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell