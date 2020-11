POL-NB: Einbrüche in Röbeler Ferienanlage

Röbel (ots) - In der Zeit vom 11.11.2020, 16:15 Uhr zum 12.11.2020, 11:00 kam es in einer Ferienhausanlage in der Seebadstraße in Röbel zu Einbrüchen in mehrere Ferienhäuser.



Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in vier Häuser ein und entwendeten aus diesen insgesamt vier Fernseher und vier Musikanlagen. Zusätzlich nahmen sie aus einem der Häuser einen Couchtisch an sich. Bei einem weiteren Ferienhaus und dem Gebäude der Rezeption und Garage der Ferienanlage blieb es beim Versuch des Eindringens durch die Täter.



Keines der Ferienhäuser war zur Tatzeit vermietet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 EUR beziffert.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel führt die weiteren Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die zur Tatzeit am Tatort auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Röbel unter 039931- 848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



