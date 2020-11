POL-LWL: Fahrer nach Baumunfall schwer verletzt

Wittenburg (ots) - Auf der Kreisstraße 12 zwischen Körchow und Perdöhl ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Person schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 19- jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Straßenbaum zusammengestoßen. Der deutsche Unfallfahrer wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallauto entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache, wobei sowohl Alkohol als auch Sekundenschlaf nicht ausgeschlossen werden können.



