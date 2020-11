POL-HST: Zeugenaufruf zu Pkw-Brand in Bergen auf Rügen

Details anzeigen Quelle: Polizei Bergen auf Rügen Quelle: Polizei Bergen auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots) - In Bergen auf Rügen geriet in der vergangenen Nacht, vom 12. zum 13.11.2020, ein Pkw Opel in Brand. Die Ermittlungen zur möglichen Brandursache dauern gegenwärtig noch an. Die Kriminalpolizei erhofft sich Hinweise von Zeugen.



So bemerkte eine aufmerksame Anwohnerin kurz nach 02:00 Uhr den brennenden Pkw, der in der Straße der DSF gegenüber eines dortigen Einkaufsmarktes abgestellt war. Sie informierte umgehend Polizei und Feuerwehr. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand. Durch das Feuer wurde der Opel völlig zerstört. Er musste im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Durch die Hitze wurde auch ein danebenstehender Pkw Audi in Mitleidenschaft gezogen. Der am Audi entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, z.B. zu auffälligen Personenbewegungen, der wird gebeten, sich bei der Polizei in Bergen auf Rügen (03838/8100) zu melden.



