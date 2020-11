POL-HRO: Vermisstensuche nach 60-jährigem Mann aus Rehna

Rostock (ots) -



Am 12.11.2020 gegen 20 Uhr erhielt das Polizeirevier Gadebusch

Kenntnis darüber, dass mindestens seit den Mittagsstunden des

gleichen Tages Herr Peter Heidbreder aus Rehna vermisst wird. Herr

Heidbreder ist 60 Jahre alt, etwa 1,60 m groß und von schlanker

Statur. Er trägt graues, volles Haar. Höchstwahrscheinlich führt er

ein rot-braunes 28er Damenrad mit sich, an welchem auf dem hinteren

Gepäckträger ein Korb angebracht ist. Er könnte außerdem eine

Warnweste tragen oder mitführen.

Herr Heidbreder ist dringend auf die Einnahme verschiedener

Medikamente angewiesen. Es wird vermutet, dass er sich nach einem

Unglücksfall in einer hilflosen Lage befindet.

Unmittelbar nach Bekanntwerden wurden umfangreiche Ermittlungs- und

Suchmaßnahmen eingeleitet, die jedoch bisher nicht zum Antreffen der

Person führten.

Neben mehreren Streifenwagen und dem Kriminaldauerdienst Wismar kamen

auch die Rettungshundestaffel Nordelbe e.V., ein Fährtenhund der

Polizei und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Hinweise

zum derzeitigen Aufenthalt von Herrn Heidbreder geben oder hat den

Gesuchten am oder nach dem 12.11. gesehen?

Hinweise ergehen bitte an das Polizeirevier Gadebusch unter

03886/7220, den Polizeinotruf, die Internetwache unter

www.polizei-mv.de oder jede andere Polizeidienstelle.



C.Schümann

Dienstgruppenleiter

PR Gadebusch Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





