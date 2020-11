POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in 18320 Ahrenshagen-Daskow

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 12.11.2020 gegen 16:10 Uhr meldete ein Zeuge, dass in der Hauptstraße in 18320 Ahrenshagen-Daskow eine Scheune brennt. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Eine unmittelbar neben einem Wohnhaus stehende Scheune brannte in voller Ausdehnung. Die Flammen hatten bereits Beschädigungen an dem danebenstehenden Einfamilienhaus verursacht. Der 63-jährige deutsche Bewohner und seine 64-jährige deutsche Lebensgefährtin erlitten einen Schock, konnten sich jedoch selbstständig in Sicherheit bringen. Durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Ahrenshagen, Schlemmin, Semlow, Marlow, Dierhagen, Ribnitz und Damgarten konnte der Brand gelöscht werden. Diese waren mit insgesamt 90 Kameraden im Einsatz. Die Bewohner der benachbarten Grundstücke mussten für ca. eine Stunde ihre Häuser verlassen, die angrenzende Straße musste für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500.000,-EUR. Die Scheune ist vollständig, das Haus teilweise zerstört und nicht bewohnbar. Die Bewohner bekamen von der Gemeinde eine Wohnung gestellt. Da die Brandursache zur Zeit unbekannt ist, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Brandursachenermittler kommt am 13.11.2020 zum Einsatz.



