POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Rostocker

Details anzeigen Jannes Breyer Jannes Breyer

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei bittet um die Mithilfe bei der Suche nach dem 15-jährigen Jannes Breyer aus Rostock. Er wird seit dem 10. November, 11:30 Uhr, vermisst.



Er wurde zuletzt in Groß Klein gesehen und hält sich vermutlich im Nordwesten Rostocks auf. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er in Begleitung einer jungen Frau unterwegs. Er ist schlank, ca. 1,65 m groß und hat braune kurze Haare. Er trägt eine schwarze Hose mit großen Seitentaschen und weißer Aufschrift an der Seite sowie dunkle Nikeschuhe und eine schwarze Jacke.



Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe.



Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell