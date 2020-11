POL-HWI: 20-Jähriger fährt betrunken gegen eine Mauer

Wismar (ots) - In den Abendstunden des 10. November verletzte sich ein 20-jähriger Skodafahrer leicht, als er in der Ortschaft Schlagbrügge alkoholisiert gegen eine Steinmauer fuhr.



Offenbar verlor der Fahrzeugführer in einer leichten Linkskurve die Lenkgewalt über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Steinmauer. Das Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde daraufhin veranlasst. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen ihn leiteten die Beamten des Polizeireviers Grevesmühlen ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



