POL-HWI: 52-Jähriger fährt alkoholisiert in Geschwindigkeitskontrolle

Wismar (ots) - Bereits am Morgen des 10. November, kurz nach 07:00 Uhr, stellten Beamte des Polizeireviers Gadebusch in der Ortschaft Klein Welzin einen alkoholisierten PKW-Fahrer fest.



Aufgefallen war der 52-jährige Mann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg, weil er bei erlaubten 30 km/h mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.



Im Verlauf der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten nicht nur fest, dass der Mann derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, sondern auch, dass er nicht unerheblich alkoholisiert war.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die PKW-Schlüssel sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattfindet, handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell