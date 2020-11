POL-HST: Nachmeldung: Brand eines Wohnhauses in 18314 Divitz-Spoldershagen

Barth (ots) - Am Mittwochnachmittag, dem 11.11.2020, geriet in der Ortslage Divitz-Spoldershagen ein Wohnhaus in Brand. Ein 81-jähriges deutsches Ehepaar konnte sich unverletzt aus dem Gebäude retten. Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg berichtete bereits am 12.11.2020, um 02:26 Uhr über den Brand: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4760315.



Am heutigen Tag kam neben den Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund auch ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Der Sachverständige stellte bei der Begehung des Brandortes technische Gründe als vorläufige Ursache fest, die zum Brandausbruch in dem Dachstuhl führten. Ob und inwieweit auch fahrlässiges Handeln eine Rolle bei dem Brand spielt, ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell