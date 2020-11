POL-NB: Ladendiebstahl von 12 Flaschen Champagner gescheitert

Neubrandenburg (ots) - Am 11.11.2020 gegen 18:50 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zu einem Ladendiebstahl in den Juri-Gagarin-Ring gerufen.



Nach Eintreffen der eingesetzten Beamten wurde bekannt, dass ein 16-jähriger, weißrussischer Staatsangehöriger zuvor versuchte, zwölf Flaschen Champagner im Wert von insgesamt ca. 640 EUR in einem mitgeführten Rucksack zu entwenden. Diese waren z.T. mit Aluminiumfolie umwickelt, um die Diebstahlssicherungsanlage des Geschäfts zu überwinden. Dennoch ertönte ein akustisches Signal, als der Tatverdächtige den Kassenbereich passierte. Daraufhin wurden Mitarbeiter des Geschäfts aufmerksam und verständigten die Polizei.



Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.



