POL-ANK: Einbruchsdiebstahl mit hohem Stehlschaden in Meiersberg

Ueckermünde (ots) - Am gestrigen Nachmittag (10. November 2020) sind unbekannte Täter zwischen 14.00 und 16.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Dorfstraße in Meiersberg (Am Stettiner Haff) eingebrochen und verursachten nicht nur einen Sachschaden, sondern auch einen sehr hohen Stehlschaden. Die Täter entwendeten aus dem Haus Bargeld sowie auch Schmuck. Dadurch entstand ein Stehlschaden im unteren fünfstelligen Bereich.



Der KDD war vor Ort und hat Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



