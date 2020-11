POL-LWL: 143 Garteneinbrüche bis Ende Oktober registriert

Ludwigslust-Parchim (ots) - In den letzten 6 Tagen wurden der Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim insgesamt 10 Gartenaufbrüche gemeldet. Betroffen waren Kleingartenanlagen in Hagenow, Boizenburg und Dömitz. Landkreisweit registrierte die Polizei bis Ende Oktober diesen Jahres insgesamt 143 Garteneinbrüche.



Dabei waren die Täter meist auf der Suche nach Wertgegenständen, teuren Werkzeugen bzw. Gartengeräten und hinterließen bei ihren Diebestouren in aller Regel auch Sachschäden, die nicht selten den Wert des Diebesgutes überstiegen. Deshalb rät die Polizei Vorsorge zum Schutz vor Einbrechern zu treffen. Dabei sollte man seinen Garten ruhig einmal mit den Augen eines Einbrechers betrachten, um so Schwachpunkte analysieren zu können. Beliebte Einstiegspunkte sind nach wie vor Fenster, Türen und Dachluken.



- Statten sie deshalb ihre Gebäude mit einem stabilen und soliden

Grundschutz aus. Lagern sie keine Gegenstände von Wert im

Garten- oder Gerätehaus. Insbesondere auf

Unterhaltungselektronik und teure Werkzeuge haben es Diebe

häufig abgesehen.

- Demontieren sie Satellitenantennen, kennzeichnen sie Werkzeuge

und Geräte und notieren sie vorhandene Seriennummern.

- Kisten, Leitern und Mülltonnen könnten als Steighilfe dienen,

schließen sie diese deshalb weg.

- Verstecken sie keine Zweitschlüssel in Blumentöpfen, unter

Fußmatten u.a. -Überprüfen sie ihren Garten auch in den

Wintermonaten regelmäßig. Nehmen sie diesbezüglich auch Kontakt

mit ihrem Vereinsvorstand auf, um bestenfalls gemeinsame

Kontrollgänge zu unternehmen. Trotz aller Vorsorge gibt es keinen hundertprozentigen Schutz vor Einbrechern.



- Im Schadensfall informieren sie sofort die Polizei und verändern

den Tatort nicht.

- Begeben sie sich nicht in Gefahr, versuchen sie niemals einen

mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat zu stellen. Rufen sie

über den Notruf 110 immer die Polizei. Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell