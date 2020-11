POL-LWL: LKW geriet auf der Autobahn in Brand

Zarrentin / Stolpe (ots) - Beim Brand eines LKW am frühen Mittwochmorgen auf der BAB 24 zwischen Zarrentin und Wittenburg ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro entstanden. Der 53-jährige aus Polen stammende LKW-Fahrer blieb unverletzt. Nach Aussagen des Fahrers habe er während der Fahrt plötzlich einen brennenden Reifen am Anhänger seines Fahrzeuges bemerkt und das LKW-Gespann daraufhin auf der Standspur angehalten. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer den Sattelanhänger bereits erfasst. Auch Teile der Fracht, die aus Kartons mit Tee bestand, gerieten in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass die Sattelzugmaschine unversehrt blieb. Im Zuge der Löscharbeiten musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden.



