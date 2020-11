POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Rostock (ots) - Am 10. November 2020, gegen 16.45 Uhr, ereignete sich in der Rostocker Grubenstraße ein Verkehrsunfall. Als der 34-jährige Fahrer eines Pkw die Grubenstraße weiterhin gerade aus in Richtung Am Strande fahren wollte, missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden 52-jährigen Radfahrer, der aus der Krämerstraße kam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde zunächst vor Ort rettungsdienstlich behandelt und anschließend in ein Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.



Die Polizei nahm neben der Verkehrsunfallanzeige auch die Strafanzeige bezüglich der fahrlässigen Körperverletzung auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Die Unfallbeteiligten sind deutscher Nationalität.



