POL-GÜ: Polizei kontrollierte alkoholisierten Autofahrer

Güstrow/Bützow (ots) - Mobile Verkehrskontrollen führten die Beamten aus Bützow am 10.11.2020 durch. In Parum stoppten sie gegen 21:00 Uhr das Auto des 33 jährigen Deutschen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er sein Fahrzeug mit 1,55 Promille Atemalkohol im öffentlichen Straßenverkehr geführt hat. Eine Anzeige wurde aufgenommen und die Führerscheinstelle verständigt.



