POL-HRO: Versammlung auf dem Bertha-Klingberg-Platz

Rostock/Schwerin (ots) -



In Schwerin hat es am Dienstagabend eine Versammlung der sogenannten

Querdenker-Bewegung auf dem Bertha-Klingberg-Platz gegeben. Bis zu

450 Menschen kamen unter dem Motto "Drohendes Ende der Demokratie"

zusammen, um gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Schwerin sicherten mit

Unterstützung des Landesbereitschaftspolizeiamtes die Veranstaltung

ab. Insgesamt waren 130 Beamtinnen und Beamte im Einsatz.

Nach mehreren Redebeiträgen wurde die Veranstaltung gegen Mitternacht

offiziell vom Versammlungsleiter beendet. Sie verlief friedlich und

es kam zu keinen Störungen. Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell