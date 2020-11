POL-ANK: Diebstahl eines Toyota in Löcknitz

Löcknitz (ots) - In der Zeit vom 09. November, 17.45 Uhr, bis zum heutigen 10. November 2020, 09.30 Uhr, haben unbekannte Täter in Löcknitz einen grauen Toyota Yaris mit einem Pasewalker Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug wurde zuvor auf einem Stellplatz in der Chausseestraße 29 abgestellt. Es entstand ein Schaden von etwa 18.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



