POL-ANK: Traktor demoliert Auto auf der L285

Löcknitz (ots) - Heute Vormittag (10. November 2020, gegen 10.00 Uhr) kam es auf der Landesstraße 285 zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Auto sowie auch ein Ackerschlepper beteiligt waren. Das landwirtschaftliche Fahrzeug befuhr nach ersten Erkenntnissen die L 285 aus Bergholz kommend in Richtung Menkin. Ca. 50 m hinter der Abfahrt Bergholz kam dem Fahrzeug, welches insgesamt eine Breite von fast 3,90 m hatte, ein BMW entgegen. Es kam in der weiteren Folge zu einem Zusammenstoß. Die linke Seite des BMW wurde dabei fast komplett aufgerissen. Der 64-jährige lettische Fahrer des BMW wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von 2.500 Euro. Am Traktor entstand kein Schaden Die Fahrbahn wurde für eine kurze Zeit halbseitig gesperrt.



