POL-ANK: 11-jährige Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Greifswald (ots) - Heute Morgen (10. November 2020) ist es gegen 07.30 Uhr in Greifswald zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 34-jährige deutsche Fahrerin eines Mitsubishis den Ernst-Thälmann-Ring aus Richtung Makarenkostraße kommend in Richtung Ostrowskistraße. Die 11-jährige deutsche Radfahrerin befuhr den Radweg am Ernst-Thälmann-Ring ebenso aus Richtung Makarenkostraße kommend in Richtung Anklamer Straße. Als die Autofahrerin nach links in die Ostrowskistraße abbiegen wollte, über sah sie die Radfahrerin, die die Einmündung gerade überquerte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die 11-Jährige stürzte und sich dabei leicht verletzte. Sie wurde anschließend ins Klinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.



