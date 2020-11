POL-HRO: Mann verstößt gegen sämtliche Regeln beim Fahren eines Elektro-Rollers

Rostock (ots) - Bei einer Streifenfahrt der Polizei durch den Rostocker Stadtteil Toitenwinkel fiel den Beamten am 9. November 2020, gegen 15.00 Uhr, in der Krummendorfer Straße ein E-Scooter mit einem Sitz auf, der mit zwei Personen besetzt war. Der E-Scooter war zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg in Richtung Weidendamm unterwegs. Die Polizeibeamten entschieden sich eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Die beiden Personen versuchten sich der Kontrolle zu entziehen. Die Polizisten nahmen zu Fuß eine Verfolgung auf. Der E-Scooter blieb stehen, die beiden Personen liefen samt Roller weiter. Die Beamten konnten die Personen einholen und kontrollieren.



Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 38-jährigen Deutschen, der ein 4-jähriges Kind mitfahren ließ. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Roller über kein Versicherungskennzeichen verfügt. Nach Angaben des Fahrzeugführers kann der E-Roller 25km/h schnell fahren. Der Mann ist jedoch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem konnte der 38-jährige Fahrzeugführer keinen glaubhaften Eigentumsnachweis vorlegen. Aufgrund der Verhaltensweisen und der Aussagen des Fahrzeugführers lag der Verdacht des Betäubungsmittelkonsums nahe. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Der Mann wurde durchsucht. Sie fanden eine cannabisähnliche Substanz und beschlagnahmten diese. Der Fahrer wurde für eine Blutprobenentnahme zur Polizeiinspektion verbracht. Darüber hinaus steht der 38-Jährige unter Führungsaufsicht hinsichtlich einer Weisung zum Betäubungsmittelkonsum.



Die Polizei nahm verschiedene Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen bezüglich des Verstoßes Pflichtversicherungsgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Straßenverkehrsgesetz sowie wegen des Strafgesetzbuches auf. Der E-Roller wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle verständigt. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell