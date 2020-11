POL-NB: Räuberischer Diebstahl in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 10.11.2020, gegen 00:10 Uhr, kam es in Neubrandenburg zu einem

räuberischen Diebstahl. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren

die beiden Geschädigten, ein 19-jähriger und ein 21-jähriger

Deutscher, fußläufig in der Rudolf-Virchow-Straße unterwegs. Eine

bislang unbekannte männliche Person sprach die beiden Geschädigten an

und forderte unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe die Herausgabe

des vorhandenen Bargeldes. Um seiner Aufforderung Nachdruck zu

verleihen, schoss der Täter einmal in Richtung Erdboden. Die

Geschädigten händigten dem Täter eine geringe Bargeldmenge und einen

Rucksack aus. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung der

Parkplätze in der Virchow-Straße.

Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die

Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang

erfolglos. Bei diesem soll es sich um einen 20 - 25 Jahre alten und

ca. 1,78m großen Mann handeln. Er hat eine schlanke Figur und kurze

blonde Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einer

hellblauen Jeans und einem schwarz-weißen Dreieckstuch mit weißen

Punkten, welches er vor dem Gesicht trug. Zeugen, die Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier

Neubrandenburg unter 0395/5582-5224, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.





Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell