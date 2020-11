POL-NB: Brand in Liepgarten (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde (ots) -



Am 09.11.2020, gegen 19:40 Uhr, teilte die Rettungsleitstelle des

Landkreises V-G der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg mit, dass

es in Liepgarten zu einem Brand gekommen ist. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand kam es in einer Werkstatt zum Brandausbrauch. Das

Feuer griff anschließend auf ein mit der Werkstatt verbundenes

Wohngebäude über. In der weiteren Folge griffen die Flammen auch auf

Gebäude auf dem Nachbargrundstück über. So wurden hier ein Stall für

Geflügel, eine Scheune und ein auf dem Grundstück abgestelltes

Motorboot zum Teil stark beschädigt. Zum Zeitpunkt des Brandes

befanden sich keine Personen in den Brandobjekten und es wurde

niemand verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca.

250.000 Euro geschätzt. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung ist ein

Betreten der Brandobjekte zur Untersuchung der Brandursache und zur

Begutachtung der genauen Schäden derzeit nicht möglich. Der

Kriminaldauerdienst aus Anklam führt vor Ort die Ermittlungen und ist

zur Spurensuche eingesetzt. Bei der Aufklärung der genauen

Brandursache werden sie am 10.11.20 durch einen

Brandursachenermittler unterstützt.





