POL-HWI: Unbekannte stehlen mehrere Krafträder - Zeugen gesucht

Wismar (ots) - Am Sonntagvormittag wurde die Wismarer Polizei über den Diebstahl mehrere Krafträder in Neukloster informiert.



Offenbar drangen unbekannte Täter im Zeitraum vom 04. bis zum 08. November 2020 gewaltsam in eine Garage in der Theodor-Körner-Straße in Neukloster ein. Dort entwendeten die Täter drei Krafträder; eine Husqvarna, eine BMW sowie eine KTM.



Wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort Spuren gesichert.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell