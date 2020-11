POL-ANK: Nachmeldung zur Pressemitteilung vom 09.11.2020, 02:20 Uhr: Brand einer Scheune in Züssow

Züssow (ots) - Wie bereits berichtet, kam es gestern Abend (08. November 2020) gegen 20.00 Uhr zu einem schweren Brand einer Scheune in der Gustav-Jahn-Straße in Züssow. Die Scheune, in welcher sich Traktoren sowie auch Heu, Stroh und Futtermittel befanden, brannte vollständig nieder. Mittlerweile wird der bei dem Brand entstandene Schaden auf etwa 800.000 Euro geschätzt.



Am heutigen Vormittag kam ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Dieser kam zum Ergebnis, dass von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen ist. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen weiterhin auf Hochtouren. Bereits in der vergangenen Nacht wurde ein 31-jähriger deutscher Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann jedoch aufgrund eines fehlenden dringenden Tatverdachts heute Mittag wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung daher weiterhin um Mithilfe. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter 03836-2520, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



