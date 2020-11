POL-HRO: Alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet

Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden des 6. November 2020 verständigten sich zwei Pkw-Fahrer im Rostocker Kurt-Schumacher-Ring, wie sie in der engen Straße aneinander vorbei fahren wollten. Als der Fahrer des einen Pkw nach rechts in eine freie Parktasche einlenkte, berührte dieser mit der hinteren rechten Ecke ein parkendes Fahrzeug. Dies bemerkte der wartende Pkw-Fahrer und machte den Unfallverursacher darauf aufmerksam. Der Unfallfahrer setzte jedoch seine Fahrt fort. Nachdem der Zeuge die Polizei über diesen Verkehrsunfall informierte, suchte die Polizei den Unfallort und den 72-jährigen Unfallverursacher auf Grundlage des Kennzeichens und der Personenbeschreibung auf. An beiden Autos war ein Sachschaden erkennbar. Der 72-jährige Deutsche stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test mit dem Atemalkoholgerät ergab 1,00 Promille. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige sowie Strafanzeigen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf. Die Führerscheinstelle wurde verständigt. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.



