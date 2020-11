POL-NB: Brand einer Scheune in Züssow, LK V-G

Wolgast (ots) - Am 08.11.2020 waren insgesamt 78 Einsatzkräfte der Feuerwehren Züssow, Karlsburg, Ranzin, Groß Kiesow, Lühmannsdorf, Gützkow und Wolgast im Einsatz, um den Brand einer Scheune in der Gustav-Jahn-Straße in Züssow zu löschen. Gegen 20:10 Uhr ging ein entsprechender Anruf in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune vollständig in Flammen, so dass die Kameraden der Feuerwehren mit dem sofortigen Löschangriff begannen. Die Scheune, in welcher sich Traktoren befanden sowie Heu, Stroh und Futtermittel lagerten, brannte vollständig nieder. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 315.000,- Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Kriminaldauerdienst Anklam übernommen. Zur weiteren Untersuchung wird am 09.11.2020 ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Im Zuge der Brandbekämpfung machte sich eine etwa 5-stündige Sperrung der an das Brandobjekt angrenzenden Bundesstraße 111 erforderlich, welche zu Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr führte.



