POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Rostock

Am Samstag den 07.11.20 gegen 14:45 Uhr kam es In Rostock Stadtmitte

im Bereich des Gerberbruchs zu einem räuberischen Diebstahl zum

Nachteil von zwei männlichen 12-jährigen Jugendlichen.

Zwei männliche Tatverdächtige entrissen den beiden Jugendlichen ihren

Rucksack mit einem Handy und einem Angelkasten.

Als einer der Geschädigten die beiden Tatverdächtigen verfolgte,

wurde er von einem der beiden Jugendlichen gewürgt und geschlagen.

Zusammen mit dem Diebesgut flüchteten beide Tatverdächtige

schließlich.

Einer der Tatverdächtigen kann als ca. 1,80 m groß mit schwarzen

Haaren beschrieben werden. Er trug einen schwarzen Rucksack und war

mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet.

Der zweite Tatverdächtige sei ca. 1,60m groß gewesen, hatte kurze

Harre und trug eine Mütze. Auf seinem Rücken trug er einen grünen

Rucksack und schob ein kleines Mountainbike.

Die Polizei in Rostock leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den

Tatverdächtigen ein.

Hierzu wurden ebenfalls Fährtenhunde des Polizeipräsidiums Rostock

eingesetzt.

In Zusammenarbeit mit den Fährtenhunden konnte die eingesetzten

Polizeibeamten den entwendeten Rucksack in der Umgebung auffinden.

Als der Rucksack an die Geschädigten übergeben wurde, konnten diese

feststellen, dass zum Glück nichts vom Inhalt fehlte, anschließend

wurde dieser durch die Kriminalpolizei untersucht.

Trotz weiterer sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden

Tatverdächtigen durch die eingesetzten Kräfte nicht mehr gestellt

werden.

Daher bittet die Polizei für weitere Hinweise zum Sachverhalt die

Bevölkerung um Mithilfe.

Sollten Sie Angaben zu den Tatverdächtigen machen können oder die Tat

beobachtet haben, wird gebeten den Notruf der Polizei, 110 oder das

Hauptrevier in Rostock-Reutershagen zu verständigen.



