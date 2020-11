POL-NB: 16-jähriger Dieb beim Diebstahl von 5 Laptop gestellt

Greifswald (ots) - Am 06.11.2020 gegen 18:30 Uhr kam es in 17491 Greifswald in der Anklamer Straße im Media Markt zu einer Diebstahlshandlung. Der 16-jährige russische Tatverdächtige entwendete aus dem Media Markt 5 Laptop im Wert von ca. 4000,-EUR. Anschließend versuchte er den Media Markt mit dem Diebesgut zu verlassen. Hinter dem Kassenbereich versuchten zwei Ladendetektive den Tatverdächtigen aufzuhalten. Hierbei leistete dieser erheblichen Widerstand. Die Detektive konnten ihn aber überwältigen und informierten die Polizei. Durch die eingesetzten Beamten wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell