POL-LWL: Polizei erstattet Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Siggelkow (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend auf der Landesstraße 09 bei Siggelkow hat die Polizei gegen die mutmaßliche Unfallverursacherin Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. Dem Spurenaufkommen zufolge kam das Auto der Frau aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde der PKW erheblich beschädigt. Die 40-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin, die unverletzt blieb, hat nach dem Vorfall zu Fuß die Unfallstelle verlassen. Die Polizei, die nach einem Zeugenhinweis auf den Unfall aufmerksam wurde, konnte die Frau wenig später ermitteln. Sie erschien daraufhin wieder an der Unfallstelle und wies diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von 1,47 Promille auf. Daraufhin wurden der deutschen Autofahrerin zwei Blutproben entnommen, um einen konkreten Alkoholisierungsgrad, der zum Unfallzeitpunkt vorgelegen hat, zu bestimmen. Zudem beschlagnahmte die Polizei den Führerschein der 40-Jährigen.



