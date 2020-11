POL-LWL: Polizei nimmt aggressiven Mann nach Körperverletzung, Widerstand und Trunkenheitsfahrt in Gewahrsam

Grabow (ots) - Nach mehreren Straftaten und einer Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte ist ein 36-jähriger Mann aus der Region Grabow in der Nacht zum Freitag in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei war zunächst zu einer Körperverletzung nach Grabow gerufen worden. Dort soll der 36-Jährige versucht haben, einen Bekannten zu verprügeln. Der Bekannte konnte sich in seine Wohnung retten und die Polizei informieren. Im Zuge der Klärung des Vorfalls, traf die Polizei den 36-jährigen mutmaßlichen Angreifer an seiner Wohnadresse an. Dort war der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann gerade im Begriff, das Grundstück mit einem nicht versicherten und nicht zugelassenen PKW zu verlassen. Bei der anschließenden Kontrolle begann der 36-Jährige die Beamten zu schubsen, worauf sich ein Handgemenge entwickelte. In diesem Zusammenhang wurde eine Polizeibeamtin vom Hund des Mannes gebissen und dabei leicht verletzt. Der zunehmend aggressiv auftretende Mann konnte anschließend von der Polizei überwältigt werden. Ihm wurden Handfesseln angelegt. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 36-Jährige, worauf er zur Blutentnahme gebracht wurde. Gegen den deutschen Beschuldigten ist Anzeige wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet worden.



