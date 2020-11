POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer flüchtete nach Verkehrsunfall

Brüel (ots) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei hat am Donnerstagnachmittag auf der B 104 bei Keez einen flüchtigen Autofahrer stellen können, der sich nach einem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Der 56-jährige Autofahrer, bei dem die Polizei einen Atemalkoholwert von 2,65 Promille feststellte, soll auf der Verbindungsstraße nach Zaschendorf eine Straßenlaterne gerammt und dann davon gefahren sein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Gegen den deutschen Autofahrer ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet worden. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des Autofahrers sicher und brachte ihn zur Blutentnahme.



