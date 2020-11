POL-NB: Viehtransporteranhänger mit erheblichen Mängeln festgestellt - Weiterfahrt untersagt

Details anzeigen Foto gerissener Querträger Foto gerissener Querträger

B104 (ots) - Am 05.11.2020 haben die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Verkehrskontrollen durchgeführt. Gegen 11:00 Uhr ist den Beamten auf der B104 aus Richtung Stavenhagen kommend in Richtung Malchin ein LKW mit Anhänger aufgefallen, der als Viehtransporter genutzt wird. Der 50-jährige deutsche Fahrer hatte kurz zuvor 20 Rinder abgeladen, wollte aber nach der Reinigung neue Tiere aufladen.



Bei der Kontrolle stellten die Beamten erhebliche Mängel am Anhänger fest. Der Querträger am Rahmen war links und rechts gerissen (siehe angefügtes Foto). Aus diesem Grund hat der Anhänger die fällige Hauptuntersuchung im Oktober 2020 auch nicht bestanden. Somit hat der Fahrer vorsätzlich, trotz des Wissens vorhandener Mängel und fehlender HU den Anhänger weiter zum Viehtransport genutzt.



Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der 50-jährige Fahrer muss mit einer Geldstrafe von 120 Euro sowie einem Punkt rechnen. Der Halter des Anhängers muss sogar mit einer Strafe von 540 Euro und einem Punkt rechnen. Zudem haben die Beamten die weitere Beladung des Anhängers untersagt. Es wurde die Mängelbeseitigung angeordnet und der Dekra-Prüfer in Kenntnis gesetzt.



