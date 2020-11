POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden nahe Steinhagen, LK VR

Grimmen (ots) - Ein 61-jähriger deutscher Fahrer eines Transporters befuhr die Landstraße 192 und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 194 nach links in Richtung Negast abbiegen. Dabei übersah der Fahrzeugführer einen vorfahrtberechtigten PKW Citroen, welcher die B194 in Richtung Grimmen befuhr. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 56-jährige Fahrer des Citroen einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.



Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. An der Unfallstelle kam es für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.



