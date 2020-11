POL-NB: Brand eines Carports

Burg Stargard (ots) - Am 05.11.2020 gegen 01:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand einer Gartenlaube im Birkenweg in 17094 Burg Stargard gemeldet.



Die Beamten des Polizeireviers Friedland stellten vor Ort einen brennenden Carport fest. Dieser diente als Holzunterstand und Abstellplatz für Gartengeräte und Autoreifen. Das Feuer griff in der weiteren Folge auf zwei angrenzende Schuppen von benachbarten Grundstücken über und beschädigte diese. Bei dem Versuch, die Flammen zu löschen, erlitt ein Anwohner eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort ambulant durch hinzugezogene Rettungskräfte behandelt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.



Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Burg Stargard waren für die Löschmaßnahmen vor Ort. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen der fahrlässigen Brandstiftung wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen.



Derzeit ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Brandursachenermittler im Einsatz. Über die Ergebnisse der Brandortuntersuchung wird unaufgefordert nachberichtet.



