POL-HWI: Umgestürzte Sattelzugmaschine sorgt für Vollsperrung der A20 zwischen Bobitz und Wismar

Wismar (ots) - Bereits seit heute Morgen kurz nach 06:30 Uhr ist die A20 zwischen den Anschlussstellen Bobitz und Wismar-Mitte (in Fahrtrichtung Rostock) voll gesperrt.



Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Sattelzugmaschine während der Fahrt ins Schleudern und kippte schließlich um. Das Fahrzeug kam quer auf der Fahrbahn über alle drei Spuren zum Liegen. Der 29-jährige, rumänische Fahrer des Sattelzuges wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eingesetzte Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bobitz und Groß Krankow mussten den Verletzten aus seinem Fahrzeug befreien.



Die A20 in Fahrtrichtung Rostock ist bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten weiterhin voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.



Am Fahrzeug sowie an der Baulast ist Sachschaden entstanden, der sich zurzeit nicht näher beziffern lässt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell