POL-HRO: Elfjähriger aus Rostock vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) -



Seit dem 31.10.2020, 20:30 Uhr, wird der elf Jahre alte Julian F.

vermisst.

Der Junge ist aus einer Betreuungseinrichtung in Rostock abgängig und

zur Zeit unbekannten Aufenthalts. Julian fährt gern mit den

öffentlichen Verkehrsmitteln und wurde zuletzt am Dierkower Kreuz

gesehen. Zudem ist er oft mit anderen Kindern im Stadtgebiet

unterwegs.

Zur Personenbeschreibung:

- 152 cm groß und schlank

- kurze blonde Haare

- bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einem blauen Pullover,

einer roten Joggingjacke sowie grauen Turnschuhen.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Jungen machen oder hat ihn

seit dem 31.10.2020 gesehen?



Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle, der Kriminaldauerdienst

Rostock unter 0381 - 4916 16 16 sowie die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



