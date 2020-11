POL-HWI: Vermisstenfahndung nach 14-jährigem Mädchen aus Lützow

Details anzeigen Vermisstensache Vermisstensache

Wismar (ots) - Bereits seit dem 30. Oktober 2020 wird die 14-jährige Angelina Pronskaia aus Lützow vermisst.



Angelina ist schlank, circa 170 cm groß und hat langes, hellbraunes Haar. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer grauen Jeanshose, einer schwarzen Jacke sowie einem dunklen Pullover.



Da bisherige Fahndungsmaßnahmen bislang keine Anhaltspunkte zum Aufenthalt der Vermissten brachten, bitte die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.



Wer Hinweise zum Verbleib des Mädchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



