POL-NB: Mutmaßlicher Brandstifter wieder frei

Greifswald (ots) - Wie gestern in einer Pressemitteilung berichtet, hat die Polizei nach Bränden von Gartenlauben und dem Brand eines Autos in Greifswald einen mehrfach polizeibekannten Ägypter als Tatverdächtigen festgenommen.(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4751722).



Dem Antrag der Staatsanwaltschaft Stralsund auf Erlass eines Unterbringungsbefehls ist der zuständige Richter am Amtsgericht Greifswald heute Nachmittag nicht gefolgt. Der Tatverdächtige ist somit wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sie gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegt.



Aufgrund der bisherigen Ermittlungserkenntnisse wird weder von einer politisch motivierten Straftat noch von einem rechten Gewaltmotiv ausgegangen. Die Ermittlungen wegen mutmaßlicher Brandstiftung gegen den Tatverdächtigen werden fortgesetzt.



