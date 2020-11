POL-NB: Alkoholisierte Person belästigt Passanten durch lautes Geschrei

Malchow (ots) - Am 02.11.2020 gegen 10:15 Uhr kam es auf einem Gelände eines Lebensmittelfachmarktes in der Friedrich-Ebert-Str. in Malchow aufgrund einer alkoholisierten Person zu einem Polizeieinsatz.



Der 40-Jährige Malchower belästigte dort Kunden und Passanten durch lautes Geschrei und aggressives Auftreten. Bei Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Röbel hatte sich der Störer bereits vom Ereignisort entfernt, konnte aber im Nahbereich mit deutlichen Ausfallerscheinungen aufgrund seiner Alkoholisierung festgestellt werden. Zum Schutz seiner eigenen Person erfolgte die Gewahrsamnahme im Polizeirevier Röbel. Dieser versuchte er sich durch körperlichen Widerstand und Schlagen der Ellenbogen in Richtung der Beamten zu widersetzen. Es wurde niemand verletzt. Eine Atemalkoholmessung war aufgrund der starken Alkoholisierung des Mannes nicht möglich.



Gegen den 40-jährigen Malchower wird nun durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.



